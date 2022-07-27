Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток — 2»
Мир
США перебросили истребители пятого поколения с Аляски в Польшу
Экономика
Siemens вернет другие турбины для «Северного потока» при их обслуживании в Канаде
Мир
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Мир
Украинские боевики группировки «Кракен» заняли больницу в Харькове
Экономика
ФРС США повысила процентную ставку до 2,25–2,5%
Мир
Франция зимой может поделиться с Германией 2% газа
Мир
На Украине допустили нанесение ударов по объектам на территории России
Общество
В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году

Мать Гатчинского Мэнсона помогла ему сбежать из здания суда

0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многодетному отцу-маньяку Андрею Бовту по прозвищу Гатчинский Мэнсон могла помочь сбежать из здания суда его мать. Об этом 27 июля «Газете.Ru» рассказала двоюродная сестра его жены Марина Матвеева.

Внутриродовая травма: у подозреваемого в педофилии отца нашли арсенал оружия
Что известно о многодетной семье затворников из Гатчины

Она сообщила изданию, что в суде сегодня была только мать Бовта. Матвеева отметила, что та рассчитывала на скорое освобождение сына.

«Она надеялась на то, что осенью он освободится. Вера Ивановна пыталась выгородить сына и обвинить всех остальных. На суде она постоянно пыталась это сделать, обвиняла всех, что сын не виноват, и на него клевещут. Детей тоже обвиняла в клевете», — сказала Матвеева.

По ее словам, жена Бовта Светлана сейчас находится с ней на отдыхе и не волнуется по поводу побега супруга.

«Она уверена, что его скоро найдут и она спокойна. Все дети в настоящий момент в безопасности, не дома», — подчеркнула Матвеева.

49-летний Андрей Бовт, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью, сбежал из здания суда в Ленинградской области в день очередного заседания по делу. Источник «Известий» сообщил, что в городе ввели план «Перехват».

Бовт был задержан в декабре 2019 года. Мужчину подозревают в насилии над собственной дочерью на протяжении многих лет. В ходе обысков оперативники также обнаружили у обвиняемого арсенал с оружием.

В доме, где жила семья с восемью детьми, была антисанитария, роды принимались в грязной ванне. Они вели затворнический образ жизни.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022