Мать Гатчинского Мэнсона помогла ему сбежать из здания суда

Многодетному отцу-маньяку Андрею Бовту по прозвищу Гатчинский Мэнсон могла помочь сбежать из здания суда его мать. Об этом 27 июля «Газете.Ru» рассказала двоюродная сестра его жены Марина Матвеева.

Она сообщила изданию, что в суде сегодня была только мать Бовта. Матвеева отметила, что та рассчитывала на скорое освобождение сына.

«Она надеялась на то, что осенью он освободится. Вера Ивановна пыталась выгородить сына и обвинить всех остальных. На суде она постоянно пыталась это сделать, обвиняла всех, что сын не виноват, и на него клевещут. Детей тоже обвиняла в клевете», — сказала Матвеева.

По ее словам, жена Бовта Светлана сейчас находится с ней на отдыхе и не волнуется по поводу побега супруга.

«Она уверена, что его скоро найдут и она спокойна. Все дети в настоящий момент в безопасности, не дома», — подчеркнула Матвеева.

49-летний Андрей Бовт, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью, сбежал из здания суда в Ленинградской области в день очередного заседания по делу. Источник «Известий» сообщил, что в городе ввели план «Перехват».

Бовт был задержан в декабре 2019 года. Мужчину подозревают в насилии над собственной дочерью на протяжении многих лет. В ходе обысков оперативники также обнаружили у обвиняемого арсенал с оружием.

В доме, где жила семья с восемью детьми, была антисанитария, роды принимались в грязной ванне. Они вели затворнический образ жизни.