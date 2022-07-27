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Многодетный отец-маньяк Андрей Бовт сбежал из здания суда в Ленобласти

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Многодетный отец-маньяк Андрей Бовт по прозвищу Гатчинский Мэнсон, который создал «дом ужасов» в Гатчине, сбежал из здания суда в Ленинградской области.

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Как подчеркивает источник «Известий», в городе ввели план «Перехват».

Андрея Бовта задержали еще в декабре 2019 года. Он подозревался в насилии над собственной дочерью на протяжении многих лет. В ходе обысков оперативники обнаружили у мужчины арсенал с оружием.

Всего у него восемь детей. Ни у кого из них нет документов.

Брак Бовта и его супруги, которая приходится ему двоюродной сестрой, не был официально зарегистрирован, однако они венчались.

Дом, в котором семья жила, более 15 лет Бовт арендовал у своего знакомого, в помещении была жуткая антисанитария, а роды принимались в грязной ванне. Они вели затворнический образ жизни и никого к своему дому не подпускали.

Протоиерей Михаил из гатчинского Покровского собора, в который часто ходили Бовты, считает, что жена была такой же подневольной, как и дети.

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