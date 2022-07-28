Монополия страны ОС: Windows на мировом рынке теснят конкуренты

Доля пользователей Windows в мире сократилась на 17% почти за 10 лет. В России, где еще несколько лет назад операционная система от Microsoft занимала почти 100% рынка, ее монополия тоже сокращается, но пока незначительно. На фоне санкций и решения американской корпорации полностью закрыть бизнес в России переход на альтернативные ОС может стать неизбежным. Пора ли задуматься об установке систем на Linux и могут ли ноутбуки с Windows превратиться в «кирпичи», читайте в материале «Известий».

Сколько юзеров у Windows

Операционная система Windows потеряла почти пятую часть пользователей, следует из данных сервиса StockApps. Если в 2013 году доля ОС от американской компании Microsoft оценивалась в 90,96%, то сейчас она упала до 73,72%. Так, корпорация теряла примерно по 2% юзеров в год. Самую большую часть рынка у Windows перетянула на себя операционная система Apple. На нее приходится 15,33%, по данным на конец 2021 года. В 2013-м этот показатель оценивался в 7,95%.

Помимо нее, популярность набирают альтернативные ОС с открытым исходным кодом, которые зачастую быстрее, безопаснее и проще в использовании, отмечают авторы исследования.

Монополия страны ОС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В России доля Windows тоже сокращается, но не так стремительно. Семь лет назад Microsoft считался монополистом. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в которую по меньшей мере дважды поступали жалобы на Microsoft, в 2015 году оценивала долю Windows на отечественном рынке 95,6% . Оставшиеся проценты делили между собой «оси» от Apple (2,5%) и на базе Linux (1,9%).

По информации Statcounter GlobalStats на июнь 2022 года, на 87,59% компьютерах россиян установлена Windows, 5,44% — OS X, 4,9% — другие неназванные ОС, всего 2,04% — Linux и десятые доли процента с Chrome OS. Для сравнения: в 2018 году количество пользователей Linux оценивалось в 1,69%.

Куда уходит Windows

После начала спецоперации России на Украине Microsoft в числе первых объявила о приостановке продаж и предоставления услуг в России. При этом компания открыто заявила, что тесно сотрудничает с правительствами США, стран ЕС и Великобритании. Она сократила операции в России, но пообещала продолжать выполнять обязательства перед клиентами из РФ.

19 июня у российских юзеров перестали устанавливаться обновления Windows 10 и 11: c официального сайта не скачивались ISO-образы. В англоязычной службе поддержке связали это с соблюдением правительственного предписания, которое ограничивает установку файлов на территории РФ и Белоруссии.

Напрямую Microsoft так и не прокомментировала ситуацию, однако вновь подтвердила, что продолжит сокращать бизнес в России до тех пор, «пока от него почти ничего и совсем ничего не останется». По данным на 27 июля, американская корпорация из-за ухода с российского рынка потеряла $126 млн — это операционные издержки.

На момент написания материала скачивание ISO-образов Windows 10 и 11 c официального сайта всё еще невозможно. Лицензионные цифровые копии операционных систем недоступны для покупки. При этом их стоимость для россиян выше, чем для пользователей из других стран.

Автор цитаты Так, для них цена Windows 11 Home и Windows 11 Pro составляет $139 и $199 соответственно, для юзеров из РФ — $199 и $289.

Ограничение на скачивание дистрибутива Windows — это очередной, но, скорее всего, не последний шаг в санкционной политике Microsoft, полагает руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицын.

— В будущем российские пользователи могут столкнуться с ограничениями на получение обновлений, в которых устраняются известные уязвимости или ошибки. Это может в итоге привести к проблемам в части обеспечения безопасности информации и массовым кибератакам на необновляемые системы, — отмечает собеседник «Известий». — По статистике, новое вредоносное ПО попадает в сеть уже буквально на 2–3-й день после появления данных о какой-либо уязвимости.

С ним соглашается главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников: без обновлений риски будут возрастать с каждым месяцем. Для рядовых пользователей ситуация вернется к началу 2000-х годов, когда операционная система ставилась один раз и не обновлялась до выхода следующей версии ОС.

Монополия страны ОС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

— Скачать ОС Windows будет не проблема: торрент-трекеры в РФ по-прежнему существуют, но тут есть большая вероятность того, что при таком неофициальном скачивании можно вместе с ISO-образом получить набор встроенных вирусов , — подчеркивает эксперт в беседе с «Известиями».

А вот для бизнеса всё намного печальнее, полагает он. Microsoft подорвала веру в договорные отношения, на этом фоне «может быть недалеко до того, что в следующем миниатюрном и незаметном обновлении будет вшит шифровальщик или блокировщик ОС для пользователей из России». «То есть рабочая станция может превратиться в кирпич по велению Microsoft», — объясняет Дмитрий Овчинников.

А что с другими ОС

В конце прошлого года в Россию поставлялось лишь 24% ноутбуков без предустановленной операционной системы. В июне 2022-го этот показатель вырос до 60%.

На сайте «Эльдорадо» на момент написания статьи из порядка 4,9 тыс. ноутбуков у 323 нет ОС, на 303 установлены решения на базе Linux. Подавляющее большинство компьютеров продается с Windows. Примерно тот же расклад в магазине «М.Видео» — 518 ноутбуков с Windows 10 различных версий против 17 штук с Linux.

Еще до санкций, в конце 2021 года, Минцифры работало над проектом по предустановке российских ОС на ноутбуки и компьютеры, которые поставляются на продажу без операционной системы — на тот момент их количество в общем объеме составляло порядка 24%. В 2022 году планировалось снабдить отечественными решениями 100 тыс. компьютеров.

Российские власти в ходе переговоров с вендорами достигли «предварительных соглашений о предустановке отечественных ОС непосредственно в заводских условиях», рассказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Но поскольку «иностранные вендоры в настоящее время прекратили отгрузку продукции в России, то достигнутые договоренности стали неактуальными» , добавили там.

Монополия страны ОС Фото: РИА Новости

Вместе с тем в пресс-службе ведомства подчеркнули, что приоритетом Минцифры остается обеспечение широкого использования отечественного ПО, в том числе операционных систем: «В России существует несколько собственных разработок и запущенных на рынок ОС, в том числе Kaspersky OS, «Аврора» и другие».

В Минпромторге заявляли, что в средне- и долгосрочной перспективе уход Microsoft положительно скажется на российских разработчиках. А вот предложение разработать отечественный аналог Windows там оценивают как спорное, особенно с учетом того, что с теми же задачами справляются российские ОС Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС.

Не стоит скидывать со счетов возможность разработки новой российской операционной системы , считает руководитель компании «Код безопасности» Андрей Голов. «Правда, непонятно, откуда взять тысячу профильных специалистов по разработке ядер операционных систем — на всю страну это 10–15 человек», — отмечает собеседник «Известий».

Как быть бизнесу

По оценкам «Кода безопасности», к 2025 году можно ожидать, что российские компании и организации преимущественно откажутся от Windows, а окончательно перейдут на новые решения к 2030 году. На сегодняшний день в числе основных альтернатив специалисты компании выделяют четыре российские разработки, из них доминирующая — Astra Linux.

Случаи ограничения в предоставлении поддержки и продажи лицензий для корпоративных заказчиков по политическим причинам приобрели массовый характер , что уже привело к потере доверия к западным корпорациям, отмечает руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицын. Бизнесу потребуется в короткие сроки модернизировать информационные системы, преимущественно используя отечественные решения.

Монополия страны ОС Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Если смотреть на короткий период, то уход иностранных производителей ПО отрицательно скажется на бизнесе, так как потребует ускоренного импортозамещения и значительных инвестиций. Но в перспективе он даст не только значительный толчок к развитию внутреннего спроса на отечественные программные решения, но и повысит качество российской продукции, которой многие годы не уделялось должного внимания, — уверен ведущий консультант Центра экспертизы R-Vision Максим Карчевский.

Для 90% офисных задач наличие Windows не является критичным , говорит управляющий партнер Swordfish Security, эксперт в области кибербезопасности Алексей Антонов. «Большинство необходимого ПО имеет дистрибутив под Linux либо доступны онлайн-версии», — отмечает собеседник «Известий».

Для рядовых пользователей также доступны альтернативные решения. Главное препятствие для смены операционки — вопрос привычки и первоначального обучения . Кроме того, трудности с переходом на Linux возникают у любителей игр: под Linux они практически не адаптируются.

Переучиваться или нет

По словам доктора бизнес-администрирования, директора по развитию бизнес-процессов и информационным технологиям компании «Энергон» Дмитрия Кондратьева, с учетом легализации параллельного импорта при любом раскладе возможны поставки ноутбуков с предустановленной ОС Ms Windows. Пока проблем с активацией нет, а вот если они возникнут, на компьютер всё равно придется устанавливать альтернативную ОС.

Уже сейчас достаточно распространены ноутбуки без предустановленной операционной системы, кроме того, на рынке имеются компьютеры отечественной сборки с российскими ОС — Alt Linux, Astra Linux, Эльбрус и другими. Данную категорию санкции и ограничения не затрагивают.

Автор цитаты — С учетом текущей турбулентной ситуации покупателям новых ноутбуков и рядовым пользователям следует всерьез задуматься о возможном необходимом переходе на ОС на базе Linux, — полагает Дмитрий Кондратьев.

Максим Карчевский из R-Vision отмечает, что, как правило, ОС на базе ядра Linux распространяются безвозмездно, а лицензия позволяет их установить практически на любой компьютер. Программное обеспечение под альтернативные Windows системы есть.

Монополия страны ОС Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Хотя в реестре отечественного ПО существуют аналоги практически любых программ иностранного происхождения, пользователи всё равно сталкиваются с рядом трудностей. «Для работы с некоторыми отечественными продуктами требуется время на обучение пользователей, а в каких-то случаях программные решения могут быть не так удобны или уступать в функционале западным аналогам, существующим на рынке не один десяток лет», — признает собеседник.

Опрошенные «Известиями» эксперты не исключают сценария, при котором на ноутбуки и рабочие станции начнут массово предустанавливать отечественные ОС . Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников полагает, что в пользовательском сегменте это приведет только к росту стоимости товара для конечного потребителя.