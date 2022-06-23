Microsoft продолжит сокращать бизнес в России

Американская компания Microsoft планирует продолжить сокращать свой российский бизнес до тех пор, пока от него ничего не останется. Такое заявление в четверг, 23 июня, сделал в интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит.

«Что касается России, то мы видим, как наш бизнес там сокращается, сокращается, сокращается и, по-видимому, будет сокращаться до тех пор, пока от него почти ничего и совсем ничего не останется», — сказал он в интервью.

При этом Смит отметил, что компания намерена поддерживать российских сотрудников.

4 марта стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России в ответ на инициированную президентом страны Владимиром Путиным спецоперацию по защите Донбасса.

На следующий день эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Александр Дворянский пояснил «Известиям», что ситуация не так печальна и никакого обрушения не случится.