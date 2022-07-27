Microsoft потеряла $126 млн из-за решения уйти с российского рынка

Американская компания Microsoft потеряла $126 млн из-за решения уйти из России. Об этом стало известно 26 июля из годового финансового отчета компании.

«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — отмечается в сообщении.

Квартальная выручка компании составила $51,8 млрд, в то время как в прошлом году она оценивалась в $46,1 млрд, передает Reuters. В свою очередь чистая прибыль Microsoft составила $16,7 млрд.

В конце июня Microsoft сообщила, что продолжит сокращать свой российский бизнес При этом глава компании Брэд Смит отметил, что организация намерена поддерживать российских сотрудников.

4 марта стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России в ответ на инициированную президентом страны Владимиром Путиным спецоперацию по защите Донбасса.

На следующий день эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Александр Дворянский пояснил «Известиям», что ситуация не так печальна и никакого обрушения не случится.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

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