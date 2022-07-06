Эксперт оценил поставки ноутбуков без операционных систем в Россию

Ноутбуки без Windows поставляли в Россию всегда, при этом они стоили дешевле своих аналогов с предустановленной операционной системой. Об этом 6 июля заявил «Известиям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, комментируя сообщения СМИ, что количество поставляемых в Россию ноутбуков без предустановленной операционной системы (ОС) составило около 60%.

«Например, такие модели выбирали люди, которые могут установить операционную систему самостоятельно и не хотят за нее переплачивать, поскольку купить на маркетплейсах ключ для Windows гораздо дешевле, чем платить за полноценную лицензию», — объяснил специалист.

Он добавил, что MacBook всегда поставляются с предустановленной операционной системой, а ее обновления для пользователей бесплатны.

Ранее в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном дистрибуторе сообщил о снижении поставок в Россию ноутбуков с предустановленной ОС.

Как рассказала изданию директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова, к осени объем ввезенных ноутбуков без установленной ОС достигнет 80–90%, тогда как в конце 2021 года показатель составлял только 24%.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. 8 июня корпорация объявила, что планирует существенно сократить свою деятельность на территории России, но обещала продолжить выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами.