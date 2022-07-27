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Кардиолог назвала провоцирующие скачки давления напитки

Кардиолог Шелехова сообщила, что томатный сок и зеленый чай могут вызывать скачки давления
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Фото: Global Look Press/dpa/Maurizio Gambarini
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Употребление напитков с высоким содержанием кофеина и соли способствует повышению артериального давления. Об этом 26 июля рассказала порталу «Доктор Питер» врач-кардиолог Виолетта Шелехова.

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Она пояснила, что соль задерживает воду в организме, провоцируя отеки и поднимая давление. Потому гипертоникам лучше отказаться от томатного сока из магазина. Напиток, благодаря ликопину, полезен для сердца, однако высокое содержание соли губительно сказывается на общем состоянии человека.

Чтобы избежать скачков давления, от напитков с кофеином тоже стоит отказаться.

«Кофе и зеленый чай. Они провоцируют пусть и кратковременный подъем артериального давления, но ощутимый для людей, чувствительных к резким подъемам артериального давления, особенно уже страдающих гипертонией», — предупредила врач.

Также опасность представляют энергетические напитки. Если пить их каждый день, возможен резкий рост артериального давления до опасных значений.

Ранее, 18 июля, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей. По его словам, чаще всего это наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет.

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