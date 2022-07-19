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Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте

Кардиолог Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых
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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей.

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В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в понедельник, 18 июля, спйеиалист отметил, что чаще всего это «наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет».

Серебрянский посоветовал людям, у которых в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, проводить пожизненное лечение, отмечает телеканал «360». Также катализатором к инсульту могут послужить стресс и магнитные бури, пишет НСН.

По словам врача, ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть. Выявить его предпосылки можно при регулярных обследованиях, которые помогут предотвратить его.

Ранее в этот день Серебрянский рассказал, какой пульс считается опасным. В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что это показатель ниже 60 ударов, или брадикардия, и показатель выше 90 ударов, или тахикардия. При выявлении низкого пульса необходимо провести исследование, пишет RT.

Также 18 июля врач Евгений Лакша рассказал об исследовании, благодаря которому можно определить риск инфаркта и инсульта. Речь идет об ультразвуковом исследовании артерий шеи, показывающем изменения, которые в будущем могут обернуться болезнью.

В июне главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что у ряда пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение нескольких показателей, говорящих о риске развития заболеваний сердца. Как отмечает телеканал «Звезда», отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде. В силу влияния самого вируса и за счет нарушения иммунных механизмов.

Представитель Минздрава отметил, что риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма являются основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию.

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