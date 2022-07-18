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Врач назвал способ предотвратить риск инфаркта и инсульта

Врач Лакша: ультразвуковое исследование артерий шеи поможет выявить риск инфаркта и инсульта
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Врач Евгений Лакша в интервью «Газете.Ru» рассказал об исследовании, благодаря которому можно определить риск инфаркта и инсульта.

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Речь идет об ультразвуковом исследовании артерий шеи, показывающем изменения, которые в будущем могут обернуться болезнью, сказал доктор в понедельник, 18 июля.

«Смысл исследования заключается в поиске атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерий, что со временем может вызвать ишемию и стать причиной инсульта или инфаркта. УЗИ также позволяет оценить структуру бляшки и вероятность ее осложнения (изъязвления или фрагментации). Это грозит формированием тромбов, способных перекрыть просветы артерий», — пояснил он.

Лакша подчеркнул также, что инсульт головного мозга и инфаркт миокарда на сегодняшний день являются одними из самых частых причин гибели людей.

«Причем это наблюдается не только у возрастных людей, но и в более молодом возрасте. Причин развития этих недугов много, однако часто на первых порах важнее оказывается не поиск источников, а выявление предрасположенности к этим угрожающим жизни состояниям», — заверил он.

Как отметил специалист, атеросклероз редко бывает изолированным, по этой причине обнаружение бляшек в артериях шеи является маркером для поиска их в других частях организма, к примеру, в артериях, которые питают сердце. Это сможет предотвратить угрозу жизни на ранних сроках.

Следование данному совету не отменяет необходимости консультации специалиста.

16 июля кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что депрессия может провоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, болезни бронхицефальных артерий и других смертельно опасных заболеваний.

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