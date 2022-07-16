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Кардиолог рассказал о смертельной опасности депрессии

Кардиолог Хорошев: депрессия может стать причиной смертельной болезни
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Депрессия может провоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, болезни бронхицефальных артерий и других смертельно опасных заболеваний. Об этом 16 июля рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

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«Причинной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями», — рассказал Хорошев в беседе с URA.RU.

Он пояснил, что последствиями могут стать спазмы капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам. А это приводит к риску развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг.

«Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы», — предупредил врач.

Он также добавил, что депрессия может привести к метаболическому синдрому с развитием до сахарного диабета, что также может привести к болезням сердца и сосудов.

Для того, чтобы снизить количество депрессий и их влияние на здоровье граждан, необходимо повышать качество их жизни, считает кардиолог.

«Чем лучше будет людям жить, чем комфортнее их существование, тем меньше поводов для развития смертельно опасных заболеваний. Всё зависит от возраста, но в любом случае это инфаркты и инсульты», — подытожил Хорошев.

14 июня сообщила кардиолог-диетолог Татьяна Залетова рассказала о пользе клубники для организма. По ее словам, клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики депрессии, болезни Альцгеймера, онкологии, болезней сердца.

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