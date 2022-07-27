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Bloomberg рассказало о предстоящих телефонных переговорах Байдена и Си Цзиньпина

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sarah Silbiger
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Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, вероятно, состоится в четверг. Об этом в среду, 27 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.

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О точном времени звонка в Белом доме не сообщают официально. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден в ходе разговора планирует обсудить с Си Цзиньпином в том числе ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. Последний раз лидеры Китая и США общались в формате видеоконференции 18 марта.

20 июля во время делового визита в Массачусетс Байден рассказал о своем намерении провести телефонный разговор с председателем КНР. Вероятной темой обсуждения должна стать отмена повышенных тарифов на большую часть экспорта из Китая, введенных еще во времена экс-президента Дональда Трампа, что должно помочь США снизить темпы инфляции в стране.

13 июля азиатские эксперты рассказали «Известиям» о том, что подобный шаг позитивно повлияет на экономическую обстановку и позволит нормализовать торговые отношения между США и Китаем. Описанный сценарий обещает быть выгодным для обеих сторон.

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