Зарезавшего девушку под Новосибирском мужчину задержали

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нанесении смертельных ножевых ранений 17-летней девушке. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в региональном СУ СК.

«Подозреваемый задержан, его везут в отдел», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

26 июля Telegram-канал «Новости Рязани YA62» опубликовал видео, на котором мужчина наносит девушке 14 ножевых ранений прямо на дороге. На представленных кадрах видно, как девушка убегает от неизвестного мужчины, однако преследователь ее догоняет и валит на землю. После этого он начал наносить ножевые удары жертве до тех пор, пока она не перестала двигаться.