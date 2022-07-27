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Убивший девушку под Новосибирском мужчина оказался судимым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчина, подозреваемый в убийстве девушки под Новосибирском, ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет судимость. Об этом стало известно в среду, 27 июля.

Как рассказал знакомый Романа, подозреваемого в преступлении, молодой человек ранее был осужден на три года лишения свободы за то, что ранил свою бывшую девушку — Анастасию — ножом.

Кроме того, по нашей информации, убитая была несовершеннолетней.

Накануне, 26 июля, появилась информация о том, что в Новосибирской области мужчина нанес девушке 14 ножевых ранений. На кадрах инцидента видно, как девушка убегает от неизвестного, однако преследователь ее догоняет и валит на землю, после чего наносит удары орудием до тех пор, пока жертва не перестает подавать признаки жизни.

В тот же день знакомые Анастасии предположили, что преступление было совершено на почве ревности. Роман ранее состоял в отношениях с жертвой, во время которых молодой человек применял насильственные действия по отношению к Анастасии из-за ее общения с другими мужчинами. Из-за постоянного давления погибшая прекратила общение с Романом.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила, что в данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия для установления и задержания подозреваемого и восстановления картины происшествия.

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