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Под Новосибирском мужчина 14 раз ударил девушку ножом

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Фото: telegram/Новости Рязани YA62
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В Новосибирской области мужчина нанес 14 ножевых ранений девушке. Видео происшествия было опубликовано 26 июля Telegram-каналом «Новости Рязани YA62».

На представленных кадрах видно, как девушка убегает от неизвестного мужчины, однако преследователь ее догоняет и валит на землю. После этого он начал наносить ножевые удары жертве до тех пор, пока она не перестала двигаться. Всего он ударил девушку ножом 14 раз, после чего поспешно скрылся с места преступления.

24 июля источник «Известий» рассказал о том, что на железнодорожной станции Нахабино под Москвой в общественном туалете было найдено тело убитой девушки. Погибшую 33-летнюю уроженку Иркутской области обнаружили накануне утром 23 июля. По предварительным данным, она была задушена.

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