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В Чехии предложили отправлять в тюрьму на 15 лет за работу в России

Гашек предложил отправлять чехов на 15 лет в тюрьму из-за работы в России
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Frauke Scholz
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Двукратный обладатель хоккейного Кубка Стэнли Доминик Гашек считает, что его соотечественники за работу в России должны быть наказаны тюремным заключением сроком на 15 лет. Об этом он заявил во вторник, 26 июля, в своем Twitter.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
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«Считаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу на Россию было бы очень кстати», — написал он.

По его мнению, это повысило бы безопасность Чехии и спасло бы много жизней.

25 июля постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова взаимодействовать со странами Евросоюза (ЕС) на равноправной основе и с учетом обоюдных интересов.

По словам дипломата, говорить о перспективах сотрудничества в среднесрочной или долгосрочной перспективе сложно. Однако сложившаяся ситуация не означает того, что Россия закрывает дверь перед странами ЕС.

В тот же день Чижов обратил внимание на отсутствие согласованности между странами Евросоюза при принятии новых санкций в отношении России, что указывает на нервозность ЕС.

18 июля глава МИДа председательствующей в настоящее время в Евросоюзе Чехии Ян Липавский завил, что намерен предложить странам Союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом «новых угроз».

По его словам, политика ЕС в отношении России должна быть пересмотрена, обсуждение может пройти на неформальной встрече глав МИД ЕС в августе в Праге.

В тот же день политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что отношения между Евросоюзом (ЕС) и Россией находятся на беспрецедентно низком уровне, им некуда ухудшаться, поэтому любой пересмотр послужит толчком в развитии. Он подчеркнул, что ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения РФ и ЕС, необходимо обновить и адаптировать «к новой реальности враждебности».

17 июля начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин назвал Россию угрозой для страны на десятилетия вперед. В тот же день начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон не исключил, что Великобритания вступит в прямой военный конфликт с Россией.

29 июня лидеры стран НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. Уточняется, что военный альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель. Он провел аналогию с началом Второй мировой войны и напомнил, что Гитлер под свои знамена собрал значительную часть европейских стран для войны против Советского Союза. По его мнению, сейчас происходит то же самое: Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией.

Евросоюз ужесточил свою политику по отношению к России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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