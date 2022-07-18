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Политолог описал отношения России и ЕС фразой «ухудшаться некуда»

Политолог Мартынов описал отношения РФ и ЕС фразой «ухудшаться некуда»
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что отношения между Евросоюзом (ЕС) и Россией находятся на беспрецедентно низком уровне, им некуда ухудшаться, поэтому любой пересмотр послужит толчком в развитии.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 18 июля, политолог отметил, что «эти отношения находятся на беспрецедентно низкой отметке. Даже, наверное, ниже нуля».

Он подчеркнул, что ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения РФ и ЕС, необходимо обновить и адаптировать «к новой реальности враждебности».

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — заявил Мартынов.

По его словам, отношения между ЕС и Россией находятся в кризисном состоянии, любой их пересмотр должен принести толчок в развитии.

«Я не говорю, что отношения должны улучшаться, я говорю, что ухудшаться им некуда», — резюмировал политолог.

Ранее 18 июля глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть отношения с Россией «с учетом новых угроз». Он намерен предложить их основы, вероятно, на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая пройдет в конце августа.

29 июня лидеры стран НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. Уточняется, что военный альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

Отношения между сторонами резко ухудшились после начала спецоперации России по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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