Чижов подчеркнул готовность РФ сотрудничать с ЕС

Россия готова взаимодействовать со странами Евросоюза (ЕС) на равноправной основе и с учетом обоюдных интересов. Об этом 25 июля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия -24».

По словам дипломата, говорить о перспективах сотрудничества в среднесрочной или долгосрочной перспективе сложно. Однако сложившаяся ситуация не означает того, что Россия закрывает дверь перед странами ЕС.

«Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга», — сказал Чижов.

25 июля он отметил, что отсутствие согласованности между странами Евросоюза при принятии новых санкций в отношении России показывает нервозность ЕС. Говоря о новом пакете санкций ЕС против РФ, дипломат подчеркнул, что «на седьмой он явно не тянет».

21 июля Евросоюз ввел новый, седьмой по счету, пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Также ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

В тот же день ЕС вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиаотрасли, а также финансовые трансакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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