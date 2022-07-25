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Чижов указал на проявление нервозности ЕС при попытках сдержать РФ

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Фото: REUTERS
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Отсутствие согласованности между странами Евросоюза при принятии новых санкций в отношении России показывает нервозность ЕС. Об этом заявил 25 июля постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше. Когда это только затевалось, многие предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду, что вы будете делать и как вы будете отрабатывать их назад, отменять», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Чижов также прокомментировал новый пакет санкций ЕС против РФ. По его словам, «на седьмой он явно не тянет».

21 июля Евросоюз ввел новый, седьмой по счету, пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Также ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

В тот же день ЕС вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиаотрасли, а также финансовые трансакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Поставки товаров авиационной отрасли в РФ будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности гражданской авиации Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Также было продлено освобождение от запрета совершение сделок с рядом госпредприятий в области сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти.

Как указал тогда член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, страны Европы столкнулись с дилеммой в отношении санкций, вводимых против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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