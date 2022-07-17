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Великобритания назвала Россию угрозой на десятилетия вперед

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Фото: Global Look Press/dpa/Horst Galuschka
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Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин назвал Россию угрозой для страны на десятилетия вперед. Об этом он заявил 17 июля в эфире BBC.

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«Вызов, который бросает Россия, будет сохраняться не только в 2022-м, 2023-м и 2024 году. Это будет длиться долго. Возможно, Россия останется угрозой на десятилетия», — заявил адмирал.

По его словам, угроза со стороны Сухопутных сил России снизилась за время спецоперации на Украине, однако у РФ остаются другие сильные стороны, которые необходимы учитывать.

«В краткосрочной перспективе угроза со стороны российских Сухопутных сил, похоже, уменьшилась, однако Россия остается ядерной державой. Она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе, и у нее есть специальные подводные программы, позволяющие угрожать подводным кабелям, с помощью которых осуществляется передача информации по всему миру», — отметил Радакин.

В тот же день начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон не исключил, что Великобритания вступит в прямой военный конфликт с Россией. Он отметил, что британские Вооруженные силы находятся в режиме боевой готовности. Уигстон также назвал РФ самой большой грозой Великобритании и Европе.

10 июля финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. Он считает, что Запад избегает военного вмешательства, придерживаясь стратегии снабжать Украину оружием. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. При этом многие российские политики считают, что коллективный Запад уже ведет гибридную войну с Россией, накачивая Украину оружием.

29 июня лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

До этого, 29 апреля, военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express выразил мнение, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав третью мировую войну.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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