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Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Москвой из-за Киева
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Фото: Global Look Press/Sgt. Timothy Hamlin
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Финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. Его слова передает Verkkouutiset.

Ялонен считает, что Запад избегает военного вмешательства, придерживаясь стратегии снабжать Украину оружием. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу.

«Рано или поздно страны Евросоюза или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — подчеркнул он.

При этом историк опасается, что Украина не сможет «победить» Россию.

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