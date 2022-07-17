В Британии рассказали о подготовке к возможному прямому конфликту с Россией

В Великобритании не исключили возможности прямого конфликта с Россией. Военные самолеты Соединенного Королевства уже находятся в состоянии боевой готовности, заявил начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

Он отметил, что они будут введены в действие в том случае, если Вооруженные силы России будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников.

«Мы должны быть готовы к этому. <...> Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы»,— цитирует его телеканал Sky News.

10 июля финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. Он считает, что Запад избегает военного вмешательства, придерживаясь стратегии снабжать Украину оружием. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. При этом многие российские политики считают, что коллективный Запад уже ведет гибридную войну с Россией, накачивая Украину оружием.

29 июня лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

До этого, 29 апреля, военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express выразил мнение, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав третью мировую войну.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».