Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме пригрозили сокрушительным ответом в случае удара по Крымскому мосту
Мир
WSJ предостерегла Байдена от переизбрания на пост президента
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
ВС России уничтожили у ВСУ пусковую установку и заряжающую машину HIMARS
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке
Мир
В American Conservative сообщили о смене США тактики поддержки Украины
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

В Британии рассказали о подготовке к возможному прямому конфликту с Россией

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании не исключили возможности прямого конфликта с Россией. Военные самолеты Соединенного Королевства уже находятся в состоянии боевой готовности, заявил начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО
Путин прокомментировал заявления саммита альянса и ход специальной военной операции на Украине

Он отметил, что они будут введены в действие в том случае, если Вооруженные силы России будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников.

«Мы должны быть готовы к этому. <...> Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы»,— цитирует его телеканал Sky News.

10 июля финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. Он считает, что Запад избегает военного вмешательства, придерживаясь стратегии снабжать Украину оружием. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. При этом многие российские политики считают, что коллективный Запад уже ведет гибридную войну с Россией, накачивая Украину оружием.

29 июня лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

До этого, 29 апреля, военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express выразил мнение, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав третью мировую войну.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022