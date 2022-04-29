Названы страны — возможные инициаторы Третьей мировой войны

ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав Третью мировую войну. Об этом сообщил военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express.

По его мнению, возможными противниками России станут страны-соперники в сфере ядерного оружия, которое находится на вооружении.

«Третий глобальный конфликт, в отличие от Первой и Второй мировых войн, фактически гарантировал бы полное уничтожение человечества», — отметил Дойл.

Эксперт уточнил, что Россия обладает 6 257 ядерными боеголовками, которых достаточно, чтобы «несколько раз уничтожить мир». В то же время, по его данным, США владеет вторым по величине ядерным арсеналом в мире с 3750 активными боеголовками, у Великобритании около 225 боеголовок.

Несмотря на то что у Германии есть мощности для производства боеголовок, страна не обладает ядерным потенциалом. При этом ФРГ включена в соглашения НАТО об обмене оружием. Отмечается также, что при канцлере Олафе Шольце были увеличены расходы на оборону.

Дойл считает, что США, скорее всего, отреагируют первыми в случае эскалации ядерного конфликта.

«Передовые военные технологии, разработанные и построенные в стране, позволяют ей разгонять стратегические боеголовки до 1988 миль в час. Эти означает, что они могут добраться из США в Россию всего за 30 минут», — написал он.

Днем ранее китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин сообщил Global Times о том, что затягивание ситуации на Украине способно послужить причиной войны во всей Европе.

26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала смягчить накал риторики относительно вопросов о возможности ядерной войны и подчеркнула, что в ней победителей не будет.

До этого, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. По его мнению, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

РФ продолжает специальную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения обстановки в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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