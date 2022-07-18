Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза

Глава МИД председательствующей в настоящее время в Евросоюзе Чехии Ян Липавский намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом «новых угроз». Об этом он заявил 18 июля перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России», — сказал дипломат.

По его словам, политика ЕС в отношении России должна быть пересмотрена, обсуждение может пройти на неформальной встрече глав МИД ЕС в августе в Праге.

«Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам», — пояснил он свою точку зрения.

17 июля начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин назвал Россию угрозой для страны на десятилетия вперед. В тот же день начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон не исключил, что Великобритания вступит в прямой военный конфликт с Россией.

29 июня лидеры стран НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. Уточняется, что военный альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.