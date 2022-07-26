Историческую часть Среднего города благоустроят в Пскове

В Пскове приведут в порядок территорию исторической части в границах крепостных стен Среднего города. Проект благоустройства подготовят к сентябрю. Заказчиком работ выступает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Речь идет о территории, на которой расположены церковь Николы со Усохи, церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря, архиерейский дом, надвратный корпус, здание бывшей Духовной семинарии и Мстиславская башня. Все объекты, кроме Мстиславской башни, находятся в зоне ответственности АНО. Башню отреставрируют за счет средств Росимущества.

Псковская лента новостей поясняет, что Средним городом называют историческую часть Пскова, которая сформировалась после расширения площади Псковской крепости в XIV веке.

В середине июня в Пскове завершились комплексные научные исследования в соборе Рождества Богородицы XIV века в Снетогорском монастыре. Реставраторам удалось выполнить пробные раскрытия живописи, находящейся под побелкой.