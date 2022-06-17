Исследования собора Рождества Богородицы завершили в Пскове

В соборе Рождества Богородицы XIV века в Снетогорском монастыре в Пскове завершились комплексные научные исследования. Реставраторам удалось выполнить пробные раскрытия живописи, находящейся под побелкой.

Специалисты провели физико-химические исследования красочного слоя, чтобы определиться с методикой дальнейшей реставрации, узнать состав слоев штукатурки разного времени и реставрационных штукатурок на самом архитектурном памятнике. Кроме того, реставраторы провели описание сохранности живописи.

Специалисты предложили раскрыть и сохранить росписи, предположительно XIV и XVI веков, которые не были описаны и введены в научный оборот, потому что находятся в труднодоступном месте, под кровлей собора. Им удалось найти зоны остро-аварийного состояния штукатурки, пишет Псковская лента новостей со ссылкой на АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

Собор Рождества Пресвятой Богородицы является главной святыней Снетогорского монастыря. В 1313 году он был расписан фресками. Эта живопись — самый ранний на сегодня памятник древнерусской монументальной живописи псковской художественной школы. Под слоем побелки фрески нашли в 1909 году. С этого времени продолжаются реставрационные работы.

В июле 2019 года собор внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уточняет Псковское агентство информации.

9 июня сообщалось, что кладку стен приблизительно XV века обнаружили при обследовании исторического входа в Успенский собор в Псково-Печерском монастыре. Она была закрыта толстым слоем бетона.