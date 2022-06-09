Кладку стен XV обнаружили в Псково-Печерском монастыре

Кладку стен приблизительно XV века обнаружили при обследовании исторического входа в Успенский собор в Псково-Печерском монастыре (Псковская область). Она была закрыта толстым слоем бетона.

По данным АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», плоские кирпичи выполнены из глины. Они являются поздним вариантом плинфы, из которой строили домонгольские храмы, пишет «Псковская лента новостей». В конце XX века историческую кладку закрыли бетоном. Это спасло здание от обрушения в период, когда не было средств для выполнения научных изысканий и реставрации.

В начале мая археологи обнаружили погребение взрослого человека и ребенка X века Работы проводились на подворье Псково-Печерского монастыря. Погребение относится к раннему некрополю, который вытянут вдоль берега реки Великой.