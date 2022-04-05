Реставрацию Псково-Печерского монастыря начнут до конца 2022 года

В 2022 году планируется начать реставрационные работы в Псково-Печерском и Снетогорском монастырях. Проект реализует АНО «Возрождение».

В региональном комитете по охране объектов культурного наследия Псковской ленте новостей рассказали, что планируется отремонтировать фундаменты, стены из известняковой глины, отделочные слои, кровлю с устройством водосточной системы.

Также должны заменить системы электроснабжения и электроосвещения, устроить новые системы водоотведения, водоснабжения и отопления.

Сейчас в ведении АНО «Возрождение» находится 46 объектов культурного наследия не только регионального, но и федерального значения. Среди них и Троицкий собор в Пскове.

Ранее сообщалось, что в Печорском районе Псковской области отреставрируют Мальской Спасо-Рождественский монастырь. Архитектурный ансамбль монастыря планируется включить в перечень объектов на реставрацию.