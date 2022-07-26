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Вирусолог назвал срок спада заболеваемости COVID-19 в РФ

Вирусолог Альтштейн: пик роста заболеваемости COVID-19 наступит через месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия переживает подъем заболеваемости COVID-19, как и другие страны, где вариант штамма «Омикрон» BA.5 начал нарастать и активно распространяться. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Он [BA.5] дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это всё будет снижаться», — заявил Альтштейн «РИА Новости».

25 июля врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что тест-систем на определение штамма коронавируса «Кентавр» в Москве достаточно. По его словам, доля заболевших штаммом коронавируса «Кентавр» в столице незначительная, так как преобладают BA.4 и BA.5.

Бразильские ученые обнаружили новый когнитивный сбой при легкой форме COVID-19. У четверти пациентов она вызывает нарушения способностей к рисованию. Подобные когнитивные проблемы также влияют на навыки вождения и ориентирования на местности.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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