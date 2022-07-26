Ученые обнаружили новый когнитивный сбой при легкой форме COVID-19

Легкая форма COVID-19 у четверти пациентов вызывает нарушения способностей к рисованию, выяснили зарубежные ученые. Подобные когнитивные проблемы также влияют на навыки вождения и ориентирования на местности. Лечить эти нарушения можно и нужно, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Коллектив ученых из Бразилии (Федеральный университет Минас-Жерайса, Институт Рене Рашу, Федеральный университет Валес-ду-Жекитиньона и Мукури) провел исследование случаев более 300 пациентов, болевших коронавирусом в легкой форме. Их обследовали в среднем через четыре месяца после положительного ПЦР на SARS-CoV-2.

Сначала ученые оценивали психическое здоровье и историю неврологических симптомов людей с помощью онлайн-опросов и особых шкал. Затем провели анализ крови, МРТ и позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. После участников осмотрели офтальмолог и невролог.

Около четверти участников демонстрировали плохие результаты при прохождении так называемого теста комплексной фигуры Рея-Остеррица. Для сравнения: в группе не болевших COVID-19 людей с заданием плохо справляются примерно 6%. Это нейропсихологическая методика, в которой испытуемого сначала просят срисовать изображение, а затем воспроизвести его по памяти. Проблемы с этой задачей характерны для пожилых людей, но средний возраст участников исследования был около 38 лет.

Как объяснила аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Юлия Евсютина, зрительно-пространственное восприятие — это способность оценивать положение одного объекта по отношении к другому или его отдельных деталей относительно друг друга, оно определяет ориентацию человека в двух- и трехмерном пространстве.

Нарушение этой когнитивной функции обычно определяется как трудность в использовании зрительной и пространственной информации для руководства сложным поведением, определения пространственных признаков — величины, удаленности, направленности, расположения объектов.

«Оно характеризуется нарушением способности собирать части в целый объект. Предполагается, что когнитивный дефицит, развивающийся после перенесенной коронавирусной инфекции, связан с нейровоспалительной нагрузкой и изменением метаболизма в различных областях головного мозга», — добавила она.

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«Палитра ощущений: легкий COVID-19 нарушает способности к рисованию»