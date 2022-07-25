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Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом «Кентавр» в Москве

Инфекционист Малышев заявил о незначительной доле пациентов с подвидом COVID-19 «Кентавр» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тест-систем на определение штамма коронавируса «Кентавр» в Москве достаточно. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделал врач-инфекционист Николай Малышев.

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«Да, я думаю, вполне достаточно», — ответил он «РИА Новости» на вопрос, хватит ли в столице тест-систем на распознавание «Кентавра».

По его словам, на данный момент доля заболевших штаммом коронавируса «Кентавр» в столице «очень незначительная».

«В Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас», — отметил эксперт.

Ранее в этот день директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в том числе от подварианта «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр»).

Нет необходимости менять вакцину, подчеркнул эпидемиолог. Он добавил, что выявление вариантов и подвариантов коронавируса необходимо для отслеживания его распространения и генетической изменчивости.

Ранее, 21 июля, замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19. По словам Плутницкого, течение болезни проходит более легко у вакцинированных ранее граждан.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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