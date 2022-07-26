Российские военные приняли участие в веселых стартах с запорожскими школьниками

Школа №2 села Веселовское Запорожской области пригласила российских военнослужащих поучаствовать в веселых стартах вместе со школьниками. Минобороны представило кадры массового мероприятия во вторник, 26 июля.

«Детям показать, что не только дети могут баловаться, пошалить, что даже вроде бы серьезные строгие дяди тоже в глубине души дети. И чтобы, когда появляется военная машина и военные, чтобы они не пугались. Военный — это не означает зло. Военный — это означает совсем другое», — объяснила директор школы №2 Мария Селифонова решение пригласить военных для общения с детьми.

Вторая школа в Веселовском возобновила работу с 1 июня. Сейчас ее посещают уже более 50 человек. Сами бойцы говорят, что общение с детьми поддерживает их морально.

«Это настолько яркие, живые эмоции. И именно они напоминают нам, что здесь в Запорожье мирная жизнь продолжается», — рассказал один из военнослужащих.

В завершение праздника российские бойцы разрешили детям посидеть за рулем своей техники и подарили им сладкие подарки.

15 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов назвал регион, навсегда потерянным для Украины. Он добавил, что, согласно данным социологических исследований, большинство местных жителей видят свое будущее в составе России. 14 июля глава ВГА области Евгений Балицкий заявил, что в начале осени пройдет референдум о присоединении к РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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