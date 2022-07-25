Цены на газ в Европе превысили $1850 за тысячу кубометров, показав рост на 8%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Фьючерсные контракты с поставкой на август открыли торговую сессию понедельника у отметки $1680 за 1 тыс. куб. м. Первые часы торгов цены росли на 3–4%. После 14:30 мск цены составили почти $1800 и несколько часов оставались около уровня в $1780.

Когда «Газпром» сообщил о планах остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens на «Северном потоке» с 27 июля, цены превысили $1850. Котировки резко усилили темпы роста и к 17:28 мск cоставляли $1851 (рост к цене составил +9,6%).

Cуточная производительность компрессорной станции «Портовая» после остановки еще одной турбины с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

Ранее в понедельник стало известно, что всё большее число предприятий на территории Германии отказываются от производства или приостанавливают деятельность из-за роста цен на газ.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается народных волнений из-за высоких цен на газ. По ее словам, в том случае, если Германия не выдаст отремонтированную турбину для «Северного потока», страна не сможет оказывать военную поддержку Украине.

В тот же день газета Bild сообщила, что большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее. По данным социологов, больше всего экономят воду поддерживающие партию «Зеленые».

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако не стал рассказывать о деталях транспортировки.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.