Глава Роспотребнадзора заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России

Риски распространения оспы обезьян в РФ низкие. Об этом 25 июля сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Риски распространения в России крайне невелики», — сказала она.

Попова подчеркнула, что единственный случай завоза инфекции в страну был купирован и не получил распространения.

Первый случай оспы обезьян был выявлен в России 12 июля. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. Он обратился к врачам с характерной сыпью. Позже, 20 июля, стало известно, что у заболевшего прошел инкубационный период.

Роспотребнадзор 23 июля сообщил, что состояние российского пациента, у которого выявили болезнь, не вызывает опасений.

В тот же день глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил,что вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По данным на 20 июля, количество заразившихся во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы. Вирус распространяется в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.