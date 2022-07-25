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Вирусолог оценил вероятность нового локдауна из-за коронавируса в России

Вирусолог Альтштейн счел маловероятным локдаун в РФ из-за коронавируса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил в понедельник, 25 июля, вероятность введения нового локдауна из-за коронавирусной инфекции в России. Эксперт отметил, что в последнее время число случаев COVID-19 возросло, но, скорее всего, власти не пойдут в связи с этим на кардинальные меры.

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По его словам, локдауна не будет потому, что заболевание относительно легкое, сказал вирусолог в беседе с телеканалом «Звезда».

Также Альтштейн отметил, что в данной ситуации социальное дистанцирование остается актуальным.

«Не нужно лезть в толпы. В некоторых случаях лучше использовать маску, например, в транспорте. Мытье рук остается обязательным. Самих летальных исходов стало меньше, страх заразиться тоже уменьшился», — заключил специалист.

Ранее в этот день врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что тест-систем на определение штамма коронавируса «Кентавр» в Москве достаточно, пишет Life.Ru.

По его словам, на данный момент доля пациентов со штаммом коронавируса «Кентавр» в столице «очень незначительная». Эксперт уточнил, что в столице в основном доминируют штаммы BA.4, BA.5.

Ранее в этот день директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в том числе от подварианта «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 («Кентавр»), сообщается на сайте kp.ru.

Нет необходимости менять вакцину, подчеркнул эпидемиолог. Он добавил, что выявление вариантов и подвариантов коронавируса необходимо для отслеживания его распространения и генетической изменчивости.

Ранее, 21 июля, замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19. По словам Плутницкого, течение болезни проходит более легко у вакцинированных ранее граждан.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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