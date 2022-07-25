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В тату-салоне Испании выявили очаг заражения оспой обезьян

RTVE: на юге Испании обнаружили связанную с тату-салоном вспышку оспы обезьян
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
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На юге Испании выявлена вспышка оспы обезьян в тату-салоне. Об этом сообщило испанское издание RTVE.

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Как отмечается в сообщении, опубликованном 24 июля, не менее 12 человек обнаружили у себя признаки заболевания.

Система эпидемиологического надзора Андалусии связывают вспышку с салоном в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кади. На данный момент начато эпидемиологическое расследование, проведена проверка учреждения, перешедшая к его закрытию в превентивном порядке.

Министерство здравоохранения напомнило о важности правильного выполнения татуировок и пирсинга, чтобы это не создавало рисков для здоровья пользователей или для сами работники.

Ранее в этот день обозреватели китайской газеты Global Times заметили, что страны Запада подвержены повышенным рискам распространения массовых заболеваний, в том числе оспы обезьян, в связи с недостаточно эффективной системой их государственного управления и эпидемического контроля.

Как заявил изданию профессор Школы международных отношений и обществоведения при Фуданьском университете (Шанхай) Шэнь И, страны Запада не сумели найти эффективные меры для борьбы с глобальными эпидемиями.

По мнению профессора, оспа обезьян «опять докажет полную ущербность мер эпидемического контроля» западных государств.

Ранее, 23 июля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. 20 июля количество заразившихся оспой обезьян во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.

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