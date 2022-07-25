В Китае указали на подверженность Запада распространению эпидемий

Западные страны подвержены повышенным рискам распространения массовых заболеваний, в том числе оспы обезьян, в связи с недостаточно эффективной системой их государственного управления и эпидемического контроля. Такую точку зрения высказали в понедельник, 25 июля, обозреватели китайской газеты Global Times.

Как заявил изданию профессор Школы международных отношений и обществоведения при Фуданьском университете (Шанхай) Шэнь И, страны Запада не сумели найти эффективные меры для борьбы с глобальными эпидемиями. На это, по его словам, указывает провальный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией и всё более широкое распространение оспы обезьян.

«Если учесть, что идеологический фактор препятствовал борьбе Запада с коронавирусом, мы можем предположить, каким будет противодействие распространению оспы обезьян», — отметил эксперт.

По мнению профессора, оспа обезьян «опять докажет полную ущербность мер эпидемического контроля» западных государств.

Он считает, что политическое руководство на Западе «не способно мобилизовать общественные силы и скорее позволит людям умереть, нежели откажется от голосов избирателей».

Как отмечают авторы газеты, даже несмотря на то, что оспа обезьян распространяется гораздо медленнее коронавируса, при существующем неэффективном эпидемическом контроле западные страны вынуждены будут смириться, что обе этих инфекции беспрепятственно распространяются.

Ранее, 23 июля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

20 июля количество заразившихся оспой обезьян во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.

Кроме того, 19 июля в Европе была зафиксирована новая волна коронавируса, которая вызвана подвариантами «Омикрон»-штамма COVID-19. В последние шесть недель, указали в ВОЗ, число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину от всех новых заражений в мире.

14 июля сообщалось, что на фоне появления новых вариантов коронавируса пандемия снова набирает обороты. Подвид BA.5, новейший из семейства «Омикрон», быстро распространяется по миру, увеличивая число госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. По данным агентства Reuters, 13 июля количество новых случаев заболевания шло на подъем в 80 государствах мира.