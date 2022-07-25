В МГИМО допустили возвращение Драги после ухода в отставку с поста премьера

Подавшего в отставку премьер-министра Италии Марио Драги пока рано списывать со счетов, возможно, он уходит, чтобы вернуться. Такое мнение в понедельник, 25 июля, выразила в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Елена Маслова, комментируя статью газеты El País о том, что Италия может стать «троянским конем» России в Европе.

По словам эксперта, подавший в отставку премьер-министр был проводником политики Брюсселя и Вашингтона в Италии.

«Во многом именно личность Драги — причина, по которой Италия получила больше, чем остальные страны, средств из фонда по восстановлению ЕС после пандемии (Next Generation EU. — Ред.). Именно на этого политика возлагались надежды по будущему восстановлению Европы. При его приходе не было сомнений, что Италия будет опираться на два столпа своей внешней политики — европеизм и атлантизм. Это был удобный предсказуемый партнер для Брюсселя и Вашингтона», — указала она.

При этом, как подчеркнула Маслова, Драги пока рано сбрасывать со счетов, предположив, что, возможно, он уходит, чтобы вернуться. Она напомнила, что официально пока еще не все кандидаты предвыборной гонки были объявлены, так что нельзя исключать, что в списках будет и Драги. Кроме того, последние парламентские выборы в Италии показали, что всё равно последнее слово остается за президентом, отметила эксперт.

«Если коалиции не договорятся, то он как гарант «правильного курса Италии» может посчитать нужным назначить свою кандидатуру. Конечно, всё зависит от расклада. По моим ощущениям, пока итальянское общество расколото 50 на 50. Половина респондентов отдает предпочтения правоцентристским силам и «Движению 5 звезд». Остальная часть — за левые силы, которые как раз видят будущее Италии только в ЕС», — заключила Маслова.

Как накануне предположил обозреватель испанской газеты El País Бернардо де Мигель, Брюссель опасается, что Италия может стать «троянским конем» России в Европе после отставки Драги.

Издание также ссылается на дипломатические источники, согласно которым Италия в последнее время становится местом притяжения «нейтральных теорий». Брюссель обеспокоен такой позицией, так как Рим зависит от поставок российских углеводородов.

Между тем обозреватель The National Interest Джейсон Дэвидсон также сообщил, что отставка итальянского премьера негативно отразится как на отношениях Рима и Киева, так и на «единстве стран Запада против России».

В первый раз Драги заявил о намерении подать в отставку 14 июля. Отмечалось, что причина заключается в отсутствии поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики». 21 июля Драги снова объявил о желании уйти в отставку.

21 июля итальянский лидер подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».