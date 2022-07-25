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СМИ сообщили о страхе Брюсселя из-за «троянского коня» Путина

El País: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Брюссель опасается, что Италия может стать «троянским конем» России в Европе после отставки итальянского премьер-министра Марио Драги. Об этом 21 июля пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты El País.

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«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — говорится в публикации.

Издание также ссылается на дипломатические источники, согласно которым Италия в последнее время становится местом притяжения «нейтральных теорий».

Брюссель обеспокоен такой позицией, так как Рим зависит от поставок российских углеводородов.

По словам обозревателя, антироссийские санкции только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь.

Между тем обозреватель The National Interest Джейсон Дэвидсон также сообщил, что отставка итальянского премьера Марио Драги негативно отразится как на отношениях Рима и Киева, так и на «единстве стран Запада против России».

По его мнению, позиция Италии после ухода Драги по конфликту на Украине может значительно измениться.

В феврале Драги занял твердую позицию в пользу Украины и против России. Теперь же Запад может ожидать, что будущее итальянское правительство откажется от любой новой военной помощи Украине. В июне опрос общественности уже показал, что итальянская общественность зарегистрировала самый низкий уровень поддержки в «большой семерке».

21 июля президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку 14 июля. Отмечалось, что причина заключается в отсутствии поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики». 21 июля Драги снова объявил о желании уйти в отставку.

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