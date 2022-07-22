На Западе встревожились потерей Киевом важного союзника

Отставка итальянского премьера Марио Драги негативно отразится как на отношениях Рима и Киева, так и на «единстве стран Запада против России». Об этом 22 июля говорится в статье Джейсона Дэвидсона на сайте The National Interest.

По его мнению, позиция Италии после ухода Драги по конфликту на Украине может значительно измениться.

«В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает», — отметил автор.

В феврале Драги занял твердую позицию в пользу Украины и против России. Италия способствовала укреплению восточного фланга НАТО, оказывала помощь Киеву и поддерживала санкции против России, несмотря на то что у Италии исторически сложились прочные торговые отношения с Россией и она сильно зависит от российской нефти и газа, отмечает обозреватель.

Лучшим показателем важности Италии в реакции Запада на украинский конфликт стал июньский визит Драги в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, подчеркнул Дэвидсон.

Он полагает, что Драги будет руководить временным правительством до сентября, когда пройдут выборы в парламент. Как следует из опросов, победу на выборах в парламент, скорее всего, одержат правые силы. При этом лидеры основных правых партий Италии всегда поддерживали президента РФ.

Так, Маттео Сальвини из партии «Лига» носил футболку с изображением Путина и назвал его «одним из лучших людей в правительстве в мире». Глава «Братьев Италии» Джорджия Мелони восхваляла российского лидера как защитника «европейских ценностей» и «христианской идентичности». Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони долгое время был одним из лучших друзей и сторонников президента РФ в западноевропейской политике.

Даже если коалиция правых партий не победит в сентябре, позиция Италии в отношении конфликта на Украине изменится, так как правые будут проводить политику, которая ослабит единство Запада против России, уверен автор.

Запад может ожидать, что будущее итальянское правительство откажется от любой новой военной помощи Украине. В июне опрос общественности уже показал, что итальянская общественность зарегистрировала самый низкий уровень поддержки в «большой семерке». Ожидается, что избиратели выразят своем мнение именно на выборах в парламент Италии.

21 июля президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку 14 июля. Отмечалось, что причина заключается в отсутствии поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики». 21 июля Драги снова объявил о желании уйти в отставку.