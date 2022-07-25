Шесть человек погибли в ДТП с КамАЗом в Башкирии

В Благоварском районе Башкирии в результате ДТП шесть человек погибли и еще около 10 пострадали. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, ДТП произошло на трассе Уфа — Языково.

Известно, что Ford Transit столкнулся с КамАЗом, который стоял на дороге.

19 июля три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа — Оренбург около 05:00 по местному времени (03:00 мск). Авария произошла в результате столкновения автомобиля Ford Focus и встречной LADA Largus.