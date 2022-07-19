Трое погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Башкирии

Три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан.

Отмечается, что инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа — Оренбург около 05:00 по местному времени (03:00 мск). Авария произошла в результате столкновения автомобиля Ford Focus и встречной LADA Largus.

«В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы три пассажира Largus», — сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Накануне в региональном главке МВД сообщили, что три человека получили травмы в результате аварии в населенном пункте Сапожок в Рязанской области.

Инцидент произошел 17 июля около 17:30 рядом с домом № 49 на улице Пушкарская. 33-летний житель Москвы за рулем автомобиля Hyundai при обгоне столкнулся с автомобилем Smart, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. За рулем Smart находился 54-летний житель Свердловской области. В результате пострадали водитель Smart и его 51-летняя пассажирка, а также 27-летняя женщина, которая находилась в машине Hyundai.