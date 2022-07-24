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ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ
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Фото: Министерство обороны РФ
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ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава», — сообщил он.

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Также в Николаеве ВКС России нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники, отметил Конашенков.

Днем ранее ВКС РФ уничтожили до 200 человек личного состава ВСУ в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области. Также ВКС РФ уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское.

21 июля Конашенков рассказал, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых 120 иностранных наемников. Кроме того, в результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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