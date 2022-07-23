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Facebook, Twitter и YouTube заблокированы в Запорожье

Сервисы Facebook, Twitter и Youtube заблокированы в Запорожье, работа Google замедлена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Социальная сеть Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также Twitter и YouTube заблокированы в Запорожской области, которая вышла из-под контроля Киева, при этом работа сервисов Google замедлена. Причиной тому послужила блокировка достоверной информации о восстановлении жизни региона, на площадках продвигаются фейки украинской стороны, распространяются призывы к насилию. Об этом ТАСС в субботу, 23 июля, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«У нас есть реестр сайтов, которые занимаются дезинформацией, разжиганием межнациональной розни и прочими нехорошими вещами. Предпринимаются определенные действия, на наши предупреждения они не реагируют, и сейчас заблокированы Facebook, Twitter и Youtube», — заявил он.

Рогов привел в пример ситуацию с видеохостингом.

«Сносит ролики из нашей жизни, даже если они про детский сад, нам говорят, что нарушает правила сообщества. А как может нарушать, если дети просто идут в школу или показана свадьба в Бердянске? То есть наша мирная жизнь нарушает им правила? И при этом другой стороне можно призывать к смерти и убийству, показывать тела наших солдат, наших защитников?» — недоумевает член главного совета ВГА Запорожья.

Он обратил внимание также на то, что Google в Запорожской области пока доступен, а медленная работа сервиса обусловлена предупреждением.

«Надеемся, ему как бизнесу хватит инстинкта самосохранения, иначе будет заблокирован. Тем более есть нормальные сервисы как Яндекс, которые только рады будут переходу пользователей. Такие люди понимают только язык денег», — предупредил Рогов.

Ранее в этот день Рогов сказал, что строительство нового газопровода на освобожденной территории Запорожской области завершится в сентябре.

9 июля стало известно, что Киев отключил Запорожскую область от газоснабжения. Украинская сторона перекрыла газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова. Повреждений газовой трубы нет.

После этого власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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