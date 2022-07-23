Власти Запорожья назвали сроки поступления газа в регион из России

Строительство нового газопровода на освобожденной территории Запорожской области завершится в сентябре. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В лучшем случае мы увидим газ в начале сентября, если все получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — сказал он.

Ранее, 18 июля, Рогов сообщил, что власти Запорожской области, где Украина отключила подачу газа, восстановят газоснабжение через два месяца. По его словам, трубопровод проложат из России.

До этого, 9 июля, стало известно, что Киев отключил Запорожскую область от газоснабжения. Украинская сторона перекрыла газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова. Повреждений газовой трубы нет.

После этого власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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