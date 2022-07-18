Власти Запорожья назвали сроки восстановления газоснабжения

Власти Запорожской области, где Украина отключила подачу газа, восстановят газоснабжение через два месяца. Об этом 18 июля сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, трубопровод проложат из России.

«Марат Шакирзянович [Хуснуллин, вице-премьер РФ] говорил, что через два месяца газ будет, труба будет проложена», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

9 июля Киев отключил Запорожскую область от газоснабжения. Украинская сторона перекрыла газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова. Повреждений газовой трубы нет.

После этого власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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