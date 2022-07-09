Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения

Запорожскую область отключили от газоснабжения. Украинская сторона перекрыла газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова, сообщил в своем Telegram-канале замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Как отметил в мессенджере глава Военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий, повреждений газовой трубы нет.

«Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, — отключая людям воду, газ, электричество», — написал он.

По его словам, власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации и прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перейти в контрнаступление в Запорожье. По словам первого заместителя главы мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниила Безсонова, они были поражены российской артиллерией. В этот же день член главного совета ВГА региона Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье слышны взрывы, предположительно, из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских военных.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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