Зеленский назвал опасным перемирие с Россией без возврата территорий

Установление перемирия между Украиной и Россией при невозвращении в состав Украины ее территорий приведет лишь к тому, что РФ получит передышку и конфликт продлится дольше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 июля в интервью газете The Wall Street Journal.

«Замораживание конфликта с Россией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — считает украинский лидер.

По его словам, если будет заключено перемирие, то Россия «после двух-трех лет перерыва захватит еще два региона», а затем повторит всё вновь.

После начала спецоперации России по защите Донбасса о своем желании войти в состав РФ заявили Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области Украины. В 2014 году по результатам всенародного референдума в состав Российской Федерации вернулся Крымский полуостров.

14 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий завил, что в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ.

Ранее, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка о вхождении региона в состав России уже идет. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

14 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом Российской Федерации. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан РФ «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В Запорожской области 15 июля открылось еще два пункта приема документов на российское гражданство. Таким образом, их общее количество увеличилось до 10. Выдача паспортов и оформление российского гражданства в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

В тот же день руководитель исполкома общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко заявил, что общественная палата ЛНР предложила организовать штаб референдума по вхождению в состав России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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