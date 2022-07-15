Реклама
Прямой эфир
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство

В ЛНР предложили создать штаб референдума по вхождению в состав РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественная палата Луганской Народной Республики предложила организовать штаб референдума по вхождению в состав России, рассказал 15 июля председатель Народного совета ЛНР, руководитель исполкома общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Есть запрос от обычных граждан, от тех людей, которые обращаются к общественникам, обращаются к нам, в депутатский корпус, обращаются к коллегам из Государственной думы об очень важном и трепетном моменте — о проведении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. Мы не смогли остаться в стороне по данному вопросу. Мы создали инициативную группу, которая будет работать в данном направлении. С нашей стороны мы предлагаем создать в Луганске общественный штаб референдума», — приводит его слова агентство «Луганскинформцентр».

Накануне, 14 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий завил, что в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ.

Ранее, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка о вхождении региона в состав России уже идет.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022