В ЛНР предложили создать штаб референдума по вхождению в состав РФ

Общественная палата Луганской Народной Республики предложила организовать штаб референдума по вхождению в состав России, рассказал 15 июля председатель Народного совета ЛНР, руководитель исполкома общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

«Есть запрос от обычных граждан, от тех людей, которые обращаются к общественникам, обращаются к нам, в депутатский корпус, обращаются к коллегам из Государственной думы об очень важном и трепетном моменте — о проведении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. Мы не смогли остаться в стороне по данному вопросу. Мы создали инициативную группу, которая будет работать в данном направлении. С нашей стороны мы предлагаем создать в Луганске общественный штаб референдума», — приводит его слова агентство «Луганскинформцентр».

Накануне, 14 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий завил, что в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ.

Ранее, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка о вхождении региона в состав России уже идет.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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