ВС РФ не будут пользоваться разминированными портами Украины

Российские военные не станут пользоваться в военных целях тем, что порты Украины в Черном море будут открыты и разминированы. Об этом сообщил 22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам подписания двух документов в Стамбуле, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

«Россия взяла на себя обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Не будем пользоваться тем, что в данном случае порты будут разминированы и открыты», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно одному из алгоритмов, который предложила российская сторона, разминирование портов предусматривает создание морского гуманитарного коридора, по которому коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

Министр обороны также указал, что подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

Глава военного ведомства РФ находится в Турции, куда он прибыл, чтобы подписать документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Накануне администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание 22 июля в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора с представителями Украины и России в присутствии Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как было заявлено по итогам переговоров, срок действия подписанного соглашения об экспорте зерна с территории Украины между Москвой, Киевом, Анкарой и Организацией Объединенных Наций составляет 120 дней.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.