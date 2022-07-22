Вице-канцлер ФРГ назвал запуск СП-2 поражением страны перед Россией

Запуск «Северного потока — 2» значил бы поражение Германии перед Россией, поскольку Москва восприняла бы разрешение поставок газа по трубопроводу разрушением европейских санкций. Об этом заявил 21 июля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в беседе с ZDF.

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», — отметил он.

Хабек уточнил, что ФРГ должна экономить имеющиеся энергоресурсы, власти страны должны найти альтернативных поставщиков газа.

Накануне читатели Die Welt потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Комментарии были вызваны заявлением президента России Владимира Путина, который напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, поскольку та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

Ранее, 19 июля, на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране заявил, что объемы поставок российского газа в Европу можно увеличить за счет запуска «Северного потока – 2». При этом, отметил он, что даже при запуске этого трубопроода в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров газа в год.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, газопровод «Северный поток – 2» технически готов к началу работы, но в текущих обстоятельствах вряд ли немецкие власти дадут разрешение на его запуск.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Северный поток – 2» не может эксплуатироваться ни при каких условиях из-за отсутствия сертификации.

До этого, 17 июля, немецкая газета Bild передавала, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Европейский суд 12 июля признал частично допустимым иск против Еврокомиссии Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС. Таким образом, решение от 20 мая 2020 года, когда регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС, было признано ошибочным. Нормы директивы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

«Северный поток – 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году. Газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении РФ.